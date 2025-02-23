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波蘭：將持續支付星鏈費用 供烏克蘭使用

2025/2/23 18:12
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（中央社華沙22日綜合外電報導）儘管有消息稱美國考慮切斷馬斯克（Elon Musk）旗下星鏈（Starlink）衛星網路系統對烏克蘭的服務，波蘭今天表示，該國政府一直在為烏國星鏈服務付費，而且也會持續這樣做。

路透社昨天引述知情人士說法報導，美國談判團隊施壓烏克蘭，盼取得烏國的關鍵礦物，還提到可能讓基輔無法使用「星鏈」衛星網路系統。

波蘭副總理暨數位事務部長克高夫科夫斯基（Krzysztof Gawkowski）在馬斯克旗下社群平台X發文宣布，「我們已支付烏克蘭衛星網路的訂閱費用，未來也將持續支付。」

克高夫科夫斯基還說，「我認為沒人會決定終止波蘭簽訂的商業服務合約。」

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根據路透社及波蘭總統府官方網站公布資訊，自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，波蘭已向烏克蘭交付2萬組星鏈裝置，並持續資助基輔維護費用，以維持烏國國家與軍方的網路連線。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）今天訪問美國，並會晤美國總統川普。川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）之間的裂痕日益擴大，讓基輔的歐洲盟友感到擔憂。（譯者：施施/核稿：陳正健）1140223

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