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教宗方濟各病情略改善 梵蒂岡：整晚都有好好休息

2025/2/25 16:55（2/25 17:03 更新）
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教宗方濟各於2019年訪日。（中央社檔案照片）
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（中央社梵蒂岡25日綜合外電報導）梵蒂岡今天表示天主教教宗方濟各（Pope Francis）「整晚都有好好休息」，他目前因雙側肺炎住院治療，日前傳出病情危急，全球多地為他的康復發起祈禱活動。

法新社報導，梵蒂岡在教宗住院第12天發布上午更新報告：「教宗整晚都有好好休息。」

教宗本月14日因呼吸困難被送至羅馬傑梅利醫院（Gemelli Hospital），然而他的病情加劇，支氣管炎惡化成雙側肺炎，並引發其他健康狀況。

路透社報導，教廷昨晚指出，高齡88歲的教宗方濟各病況仍然危急但「略有改善」，「輕度腎衰竭」情況在監控下，目前並無需擔心。

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梵蒂岡描述教宗的感染狀況相當「複雜」，是由兩種或更多微生物所引發。

方濟各是於2013年起擔任教宗，過去兩年來健康問題頻傳，尤其容易發生肺部感染，這是因為他年輕時曾因罹患胸膜炎而切除部分肺部。（實習編譯：陳碧嬅/核稿：洪培英）1140225

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