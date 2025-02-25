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台灣大使出席梵蒂岡祈福儀式 祈禱教宗早日康復

2025/2/25 07:40（2/25 08:11 更新）
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駐教廷大使李世明出席24日晚間在梵蒂岡聖伯多祿廣場舉行的為教宗祈福儀式，代表台灣人民祝福教宗早日康復。中央社記者黃雅詩梵蒂岡攝 114年2月25日
駐教廷大使李世明出席24日晚間在梵蒂岡聖伯多祿廣場舉行的為教宗祈福儀式，代表台灣人民祝福教宗早日康復。中央社記者黃雅詩梵蒂岡攝 114年2月25日
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（中央社記者黃雅詩羅馬24日專電）教宗方濟各病情嚴重，梵蒂岡今晚起在聖伯多祿教堂舉行祈福儀式，儘管天氣濕冷，仍有許多信徒冒雨參加。駐教廷大使李世明也特別出席，代表台灣人民與政府祈禱教宗早日康復。

李世明向中央社記者表示，台灣的大使館人員今晚以非常沉重心情，前來參加替教宗誦念玫瑰經的祈禱活動，希望教宗方濟各能度過此次危機、早日康復。

教宗方濟各14日起住院迄今，醫療團隊近日描述教宗病況「危急」（critical），仍未脫離險境。梵蒂岡新聞室今天宣布，今晚開始舉行馬拉松式祈禱活動，在教宗住院期間，每晚9時都會在聖伯多祿廣場（St. Peter's Square），為教宗舉行誦唸玫瑰經的祈禱活動，所有居住在羅馬的樞機主教將一同參與。

梵蒂岡今天晚間燈火通明，晚上8時30分左右，人潮陸續湧入聖伯多祿廣場，教堂兩旁架起巨大轉播螢幕。參加者除了許多來自各國的神父修女，也有不少白髮蒼蒼的長者，或一些推著娃娃車的家長，台前座位區很快就幾近客滿，現場指揮人員不斷以義大利文與英文，引導各國信徒分散到其他區域入座。

今晚儀式由教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）樞機主教親自主持，他在開場時引用聖經表示，當耶穌的門徒聖伯多祿（Pietro，天主教首位教宗）被關在監獄中，教會曾熱烈替聖伯多祿禱告，從2000年以前，基督信徒就一直會為在危險或苦難中的教宗祈禱。

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帕洛林表示，在最近幾天，教宗方濟各入住羅馬傑梅利醫院（Gemelli Hospital）以來，世界各地的信徒，不論是個人或團體，都不斷強烈地為教宗祈禱，「從今晚開始，我們也想公開地加入這個祈禱行動。」

帕洛林表示，在聖伯多祿廣場及教宗方濟各的家，眾人藉著誦唸玫瑰經，將教宗託付給聖母瑪利亞強而有力的代禱，「願慈愛的聖母在這個病痛與考驗之時支持教宗，幫助教宗盡快恢復健康。」（編輯：陳慧萍）1140225

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教宗方濟各病情危急，梵蒂岡宣布自24日晚間開始，每晚9時都會在聖伯多祿廣場替教宗舉行誦唸玫瑰經的祈福儀式。中央社記者黃雅詩梵蒂岡攝 114年2月25日
教宗方濟各病情危急，梵蒂岡宣布自24日晚間開始，每晚9時都會在聖伯多祿廣場替教宗舉行誦唸玫瑰經的祈福儀式。中央社記者黃雅詩梵蒂岡攝 114年2月25日
教廷24日晚間開始為教宗健康舉行誦唸玫瑰經的祈福儀式，梵蒂岡燈火通明、人潮洶湧。中央社記者黃雅詩梵蒂岡攝 114年2月25日
教廷24日晚間開始為教宗健康舉行誦唸玫瑰經的祈福儀式，梵蒂岡燈火通明、人潮洶湧。中央社記者黃雅詩梵蒂岡攝 114年2月25日
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