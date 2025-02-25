教宗健康牽動梵台中關係？外交部：台梵邦誼深厚

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（中央社記者楊堯茹台北25日電）教宗方濟各病情嚴重，外交部發言人蕭光偉今天表示，駐教廷大使館已轉致總統賴清德關心之意；至於對梵台中關係影響，他則說，台梵邦誼深厚，但密切關注教廷和中國互動。

教宗方濟各（Pope Francis）14日起住院迄今，醫療單位表示教宗危急病情的臨床症狀略有改善，其健康狀況是否牽動台梵與梵中關係受關注：教宗方濟各曾表達希望訪問中國，並在中國開設辦事處。

外交部發言人蕭光偉上午於記者會表示，台梵邦誼深厚，台灣近年積極回應教宗方濟各對於國際人道救援的呼籲，和教廷攜手合作，投入人道關懷的慈善工作。希望共同捍衛宗教自由的核心價值，為促進世界宗教自由做出具體貢獻。

至於梵中關係，蕭光偉表示，外交部一直密切關注教廷和中國的互動情形。

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蕭光偉也指出，駐教廷大使館已於第一時間轉致賴總統對教宗的關心之意，並響應教廷發起的馬拉松祈福活動，由駐教廷大使李世明前往聖伯多祿廣場出席由教廷國務院長帕洛林主持為教宗健康祈福儀式，代表台灣人民與政府祈禱教宗早日康復。

蕭光偉說，外交部呼籲各界誠心為教宗方濟各的健康祈禱，希望教宗早日康復。（編輯：楊蘭軒）1140225