蘇丹軍機首都圈墜毀 軍民至少46死10傷
2025/2/26 17:58
（中央社開羅26日綜合外電報導）根據美聯社，非洲東北部國家蘇丹一架軍用飛機昨天在首都圈城市恩圖曼墜毀，蘇丹官員今天指出，目前已知造成至少46人喪生，另有10人受傷。
蘇丹軍方在簡短聲明中指出，這架由前蘇聯安托諾夫（Antonov）設計局設計生產的飛機昨天從恩圖曼（Omdurman）北方的瓦迪賽義德納空軍基地（Wadi Sayidna Air Base）起飛時墜毀。恩圖曼位在喀土穆（Khartoum）首都地區內。
訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
軍方表示，這起事故造成軍事人員和平民死亡。但是軍方沒有揭露有少人罹難，也沒有說明事故原因。
不過，衛生部稍早指出，至少已有19人喪生，另有5位平民受傷送院醫治。（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1140226
- 蘇丹軍機首都圈墜毀 軍民至少46死10傷2025/02/26 17:58
- 2025/02/26 08:11
- 2025/02/26 06:34
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
英國2027年起增防衛支出至GDP2.5% 砍外援預算