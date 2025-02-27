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港企特許經營巴拿馬運河 巴國檢察總長稱違憲

2025/2/27 17:58
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（中央社巴拿馬市26日綜合外電報導）巴拿馬檢察總長葛梅茲（Luis Carlos Gomez）今天表示，授予一家香港企業管理和經營巴拿馬運河兩端港口的特許權，應以「違憲」為由取消。

法新社報導，香港億萬富豪李嘉誠旗下「長江和記實業」持有的這項特許經營合約，一直是美國總統川普（Donald Trump）擔憂中國對巴拿馬運河擁有影響力的原因。

「長江和記實業」旗下中國企業「巴拿馬港口公司」（PPC）早在1997年1月取得巴拿馬政府批准，特許經營運河兩端的巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal）各25年。PPC於2021年依照「自動續約條款」，又取得25年特許經營權直到2047年。

巴拿馬最高法院上週同意考慮一名律師所提、撤銷這紙合約的訴求，這是該合約第2次面臨此類法律挑戰。

葛梅茲提交一項意見書，為這些訴訟提供支持，他呼籲最高院裁定這紙合約「違憲」，原因是「不恰當地同意轉讓巴拿馬專屬權利」。

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川普曾揚言收回這條由美國建造並於1999年移交巴拿馬的運河，並聲稱中國實際上在「經營」這條重要水道。

在川普提出這項指控後，巴拿馬政府宣布，針對「巴拿馬港口公司」續約過程是否涉貪和傷害到巴拿馬國家利益，展開全面調查。（譯者：鄭詩韻/核稿：洪啓原）1140227

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