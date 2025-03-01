美軍教育官兵識別解放軍 強調威脅真實存在

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（中央社記者林宏翰洛杉磯28日專電）美軍情報單位推出一套識別敵方的訓練計畫，要求官兵「從第一天開始學習如何應對現實世界的對手」，把中國人民解放軍裝備、旗幟、軍階等納入日常訓練。

根據美國陸軍情報卓越中心（U.S. Army Intelligence Center of Excellence）新聞稿，陸軍第111軍事情報旅自2月初推動「威脅沉浸計畫」（Threat Immersion Program），訓練官兵理解「敵方的威脅真實且持續存在」。

第111軍事情報旅位於亞利桑那州的華楚卡堡（Fort Huachuca），負責培訓專業的情報作戰人員。「威脅沉浸計畫」目標讓受訓學員在課堂之外加強識別敵方。情報官強調，「台灣可能很快也會發現到威脅真實存在」。

根據美軍公布的照片，訓練基地張貼海報，海報上紅底白字標題寫「認識威脅：人民解放軍」（Know the Threat：People’s Liberation Army）、「陸軍地面部隊識別指南」。

海報上沒有直接寫「中國」（China），但透過照片，清楚可見中國人民解放軍「八一」字樣的陸軍軍旗，寫有「中國人民解放軍」、「陸軍」等中文字樣的徽章，另有解放軍人員照片，身穿迷彩服、頭盔，手持中國人民解放軍的制式步槍QBZ-95。

計畫要讓官兵從入伍第一天開始，習慣在日常環境中學習識別敵方威脅。除了設置海報，軍方開發測驗系統，要求官兵登入內部電腦時，要先識別敵軍車輛、軍事符號、國家等，答對才能啟用電腦。

情報官沃利（Scott Worley）指出，這項計畫也考慮引進真實的大型裝備，未來可能在營區裡看到敵軍車輛。

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沃利強調辨識威脅的重要，提及烏克蘭及台灣。表示「希望這項計畫讓學員真正意識到，威脅確實存在。我們做為一個國家，有時忘記這一點。但實際上，烏克蘭已經體會到威脅的真實，台灣也可能很快就會發現，這些威脅真實存在。」

美國陸軍111情報旅旅長、上校蕭普（Patrick Schorpp）強調：「無論身在何處，你都不能忘記，對手是真實存在的，它不是什麼遙遠的模糊概念。每個人都要瞭解，指揮官需要什麼情報，每個人都有責任獲取這些消息。」（編輯：唐佩君）1140301