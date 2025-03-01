立陶宛政府推動軍費翻倍 民調顯示社會意見分歧

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（中央社記者游堯茹維爾紐斯1日專電）立陶宛政府年初決議，未來5年內將國防支出提高至GDP的5.5%。然而民調顯示，立陶宛民眾對此看法不一，贊成與反對者幾乎各占一半。

根據波羅的海新聞社（BNS）委託民調機構 Vilmorus進行的調查，44%的受訪者表示支持政府提高軍事預算，而41.5%則持反對意見，其餘受訪者對此問題沒有明確看法。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）於1月召開國防委員會會議後，宣布在未來五年內將國防支出提高至國內生產總值（GDP）5-6%的計畫，以加速在2030年前建立師級（Division）的軍事單位。

根據計畫，未來5年內將額外增加120億歐元軍事預算。瑙塞達先前明確表示，不會透過增稅來籌措資金，而是傾向於透過舉債與削減其他開支來達成目標。

立陶宛國家廣播電台（LRT）報導，維爾紐斯米科拉斯·羅梅里斯大學（Mykolas Romeris University）副教授斯普爾加（Saulius Spurga）針對民調結果表示：「社會的分歧是顯而易見的。有些人認為這樣的決定帶來較多風險，另一些人則不這麼認為。」

民調結果顯示，年輕受訪者較傾向支持增加軍費，而50歲以上群體的支持率則顯著下降。

此外，高收入者、大學畢業生、專業人士及公務員也較支持提高軍事開支。

從地區分佈來看，提高國防預算的計畫在首都維爾紐斯（Vilnius）的支持度最高，其次是其他主要城市，而農村地區的支持率最低。

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斯普爾加指出，調查結果顯示，社會中較脆弱的群體較不支持增加國防開支。他表示，低薪和非技術職位的民眾可能擔心，提高軍費將導致更高的稅負或公共服務的削減。

今年1月，美國總統川普（Donald Trump）向北大西洋公約（NATO）成員國提出要求，將國防支出從GDP的2%提高至5%。波羅的海3國立陶宛、拉脫維亞與愛沙尼亞皆已表態會提高預算。立陶宛今年規劃GDP3%為國防支出，約25億歐元。（編輯：陳承功）1140301