加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日本主持人三野文太逝世享壽80歲 校園瘋神榜等節目頻創高收視
首頁 / 國際

菲律賓期中選舉 調查：選民更青睞民生保障承諾

2025/3/1 15:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健馬尼拉1日專電）菲律賓將於5月舉行期中選舉，一份民調顯示，民眾傾向投票給提倡糧食安全與其他民生保障的候選人，守護國家主權的承諾僅排在第9順位。

菲律賓民調機構「社會氣象站」（SWS）昨天公布的民調顯示，有90%的受訪者表示會投票給承諾發展農業以保障糧食安全的候選人。

同樣有90%選民表示會投票給承諾強化健康保險機制的候選人；有89%表示會投票給承諾創造就業機會的候選人。

其他受選民青睞的競選承諾依序為：教育平等、勞工權益、貧窮縮減、物價控制、控制氣候變遷及防災、捍衛南海主權、以及掃蕩毒品。

有77%的選民表示，會投票給承諾捍衛國家安全與南海主權的候選人。

菲律賓與中國在南海保持對抗勢態，關係持續緊張，菲方多次指控中方衝撞、噴射強力水柱、發射照明彈，最近又稱中國海軍直升機危險逼近菲律賓公務飛機左翼，引發相撞的風險。

守護主權是菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）陣營的競選策略主軸之一。小馬可仕多次在造勢場合暗示敵對陣營的候選人「親中」，呼籲民眾投票給捍衛國家主權的候選人。

google news透過 Google News追蹤中央社

這份民調的受訪者為1800名登記選民，誤差值為正負2.31%。

菲律賓將於5月12日舉行期中選舉，選出參議院24席中的半數席次、眾議院所有席次、地方政府首長及議員，選舉結果可能影響馬可仕家族與杜特蒂家族（Duterte）的政治勢力消長。（編輯：高照芬）1140301

#中國海軍
#杜特蒂
#南海
#馬可仕
#菲律賓
#參議院
#眾議院
#社會氣象站
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

64
更多編輯台推薦新聞：