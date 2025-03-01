菲律賓期中選舉 調查：選民更青睞民生保障承諾

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健馬尼拉1日專電）菲律賓將於5月舉行期中選舉，一份民調顯示，民眾傾向投票給提倡糧食安全與其他民生保障的候選人，守護國家主權的承諾僅排在第9順位。

菲律賓民調機構「社會氣象站」（SWS）昨天公布的民調顯示，有90%的受訪者表示會投票給承諾發展農業以保障糧食安全的候選人。

同樣有90%選民表示會投票給承諾強化健康保險機制的候選人；有89%表示會投票給承諾創造就業機會的候選人。

其他受選民青睞的競選承諾依序為：教育平等、勞工權益、貧窮縮減、物價控制、控制氣候變遷及防災、捍衛南海主權、以及掃蕩毒品。

有77%的選民表示，會投票給承諾捍衛國家安全與南海主權的候選人。

菲律賓與中國在南海保持對抗勢態，關係持續緊張，菲方多次指控中方衝撞、噴射強力水柱、發射照明彈，最近又稱中國海軍直升機危險逼近菲律賓公務飛機左翼，引發相撞的風險。

守護主權是菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）陣營的競選策略主軸之一。小馬可仕多次在造勢場合暗示敵對陣營的候選人「親中」，呼籲民眾投票給捍衛國家主權的候選人。

透過 Google News 追蹤中央社

這份民調的受訪者為1800名登記選民，誤差值為正負2.31%。

菲律賓將於5月12日舉行期中選舉，選出參議院24席中的半數席次、眾議院所有席次、地方政府首長及議員，選舉結果可能影響馬可仕家族與杜特蒂家族（Duterte）的政治勢力消長。（編輯：高照芬）1140301