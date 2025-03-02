美烏破局油商籲抵制 挪威：將繼續向美海軍供應燃料

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（中央社奧斯陸2日綜合外電報導）由於美烏關係明顯惡化，挪威一家船用燃料供應商呼籲停止向美軍供應燃料。對此，挪威國防部長山特維克（Tore Sandvik）今天表示，挪威將繼續為美國海軍艦艇提供燃料。

路透社報導，山特維克透過聲明表示：「我們有注意到部分報導對挪威支援美國海軍艦艇的問題表達疑慮。但這（抵制美軍）並不符合挪威政府的政策。」挪威是北大西洋公約組織（NATO）成員國。

他補充說：「美軍將繼續從我國獲得他們所需的補給和支援。」

在山特維克發布聲明前，挪威船用燃料供應商Haltbakk Bunkers表示，將停止向美國海軍艦艇供應燃料，以回應烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）2月28日在白宮受到的待遇。

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Haltbakk Bunkers在現已刪除的臉書（Facebook）貼文寫道︰「儘管美國在電視上上演背信棄義的戲碼，烏克蘭總統仍克制自己並保持冷靜，值得高度讚揚。這件事讓我們感到噁心…所以不再供應美國人燃料！」

Haltbakk Bunkers執行長葛蘭（Gunnar Gran）向挪威「世道報」（VG）證實，該公司已決定不再向美國軍方供應燃料，但也表示此舉只有「象徵性」影響，因為他們與美國軍方並無固定合約。（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1140302