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泰國對邊境斷電斷網 官方指遭詐騙金額大幅下降

2025/3/4 19:33
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（中央社記者呂欣憓曼谷4日專電）泰國政府打擊泰緬邊境上的詐騙集團，中斷對緬甸邊境部分地區的電力、網路和燃油供應。泰國副總理巴瑟今天說，對邊境地區斷電斷網後，因線上詐騙損失的金額已大幅下降。

中國演員王星1月初遭詐騙集團以工作名義先赴泰國再拐到緬甸的詐騙園區，相關新聞重挫泰國形象，泰國政府因此採取多項措施，希望重建各界信心，包括2月初開始中斷和泰國接壤的緬甸邊境部分地區電力、網路及燃料供應，以打擊緬甸境內的詐騙集團。

在遭泰國斷電斷網後，緬甸克倫邦（Karen）內各個民族軍從2月12日起陸續在泰緬邊境上釋放被騙到園區工作的各國民眾。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導指出，泰國副總理兼數位經濟和社會部部長巴瑟（Prasert Chantararuangthong）今天表示，2023年11月政府設立反線上詐騙任務中心（Anti-Online Scam Operation Center）前，因線上詐騙造成的金額損失每天約1億泰銖（約新台幣9700萬元）。

巴瑟指出，反詐騙中心設立後，每日損失金額降至約6000萬泰銖到7000萬泰銖，在泰國政府今年對泰緬邊境地區斷電斷網後，金額下降到了5000萬泰銖。

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巴瑟表示，泰國政府正在追查是否仍有人非法提供鄰國詐騙中心網路，目前已經切斷10組網路，且對約100名詐騙集團分子發出逮捕令，不過對邊境斷網的確也影響了部分泰國人，政府正在想辦法解決這件事。

他也表示，本週他將和銀行、電信業者以及媒體代表會面，討論相關行業在防堵詐騙中該負起的責任。（編輯：唐聲揚）1140304

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王星
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