美國對加墨兩國加稅 歐盟：威脅跨大西洋經濟穩定

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（中央社布魯塞爾4日綜合外電報導）歐盟今天警告，美國對加拿大和墨西哥加徵關稅，威脅到跨大西洋的「經濟穩定」，並有可能「擾亂全球貿易」。歐盟敦促美國改弦更張。

由於加拿大和墨西哥未能在最後期限前與美國達成協議，美國從今天起對加拿大、墨西哥銷美商品加徵25%關稅。

歐盟執行委員會（European Commission）貿易領域發言人吉爾（Olof Gill）在聲明中說：「這些關稅威脅到大西洋兩岸深度整合的供應鏈、資本流動和經濟穩定。」

他提到，墨西哥和加拿大透過兩份不同的協議與歐盟建立了經濟夥伴關係。歐盟1月宣布將加強與墨西哥的貿易關係。

他還說：「歐盟堅決反對破壞公開和公平貿易的保護主義措施。我們敦促美國重新審視其政策，並努力推動一個基於規則的合作解決方案，使所有相關方受益。」

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歐盟本身也面臨川普的加稅。

川普對輸美鋼鋁加徵25%關稅預定3月12日生效，這將影響歐洲產業。歐盟矢言採取堅決且適當的反制措施進行報復。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1140304