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越南蓋高鐵發展核電 韓國企業盼參與計畫

2025/3/5 07:54
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（中央社記者陳家倫河內5日專電）越南韓國商會會長高太延4日向越南總理范明正表示，希望韓企能參與越南南北高鐵、核電等重大建設。面對韓企所關切的越美貿易問題，范明正說，越南將促進更平衡的貿易發展。

越南計劃自2027年開始興建南北高鐵，總長度約1541公里，設計時速350公里，預計花費約700億美元（約新台幣2.3兆元），力爭2035年基本完成。此外，越南國會已通過重啟寧順省（Ninh Thuan）的核電投資計畫。

越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，越南總理范明正（Pham Minh Chinh）4日與韓國財團及企業座談。越南韓國商會（KoCham）會長高太延（Ko Tae Yeon）在會上表示，希望韓國企業能參與越南南北高鐵與核電建設。

高太延進一步指出，期盼韓國企業能投入設計、製造及人力資源培訓等各個領域。

韓國財團與企業在座談會上並關切越南應對美國政策的方案。范明正強調越美之間的全面戰略夥伴關係，表示越方已積極主動與美方各級政府部門和企業交流，深化合作與相互理解，促進經濟合作。

范明正指出，越南財政部正在審視合理、平衡的稅務政策，以確保雙方利益。越南政府計劃召開會議，檢討政策並制定符合美國現行政策的新方案，以促進更平衡的貿易發展。

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范明正希望韓國企業擴大投資，將越南視為發展基地與全球供應鏈的重要環節。投資聚焦新科技、高科技、先進技術等高附加值領域並促進技術轉移，以及創新、半導體、人工智慧（AI）、可再生能源等戰略領域。

與會的韓國財團與企業也向越南提出多項建議，包括穩定政策、完善法律架構、加強對高科技產業與投資基金的政策支持、簡化進出口手續、現代化物流系統及進口稅與增值稅（VAT）退稅等問題。（編輯：張芷瑄）1140305

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越南建議修改法規 為引進中國客機鋪路越南紐西蘭升級至全面戰略夥伴 高度關切南海局勢
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