美右翼智庫：美洲國家組織秘書長改選 恐予北京可乘之機

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（中央社邁阿密5日綜合外電報導）美洲國家組織（OAS）將於3月10日改選秘書長。美國右翼智庫指出，親中的蘇利南外長有勝出的可能，屆時恐成北京插足美國後院的代理人，呼籲川普政府趕進介入。

報導拉美事務的美洲季刊（Americas Quarterly）指出，美洲國家組織秘書長改選採不公開投票，新任秘書長訂5月上任，任期5年。成立於1948年的美洲國家組織總部位於華府，主要議程為美洲各國間的經濟、社會與文化交流，加速美洲各領域一體化，議程長年為美國所主導。

這次在角逐秘書長領先的兩位人選分別是蘇利南外長拉姆丁（Albert Ramdin）及巴拉圭外長拉米雷斯（Ruben Ramirez Lezcano）。其中拉米雷斯較專注於民主、人權及打擊毒品和網路犯罪等議題；拉姆丁則聚焦於發展合作和技術援助，對諸如指責委內瑞拉強人總統馬杜洛和侵犯人權等議題則相對中立，不若西方熱衷。

美洲季刊直言，這兩位主要候選人反映出美洲國家組織內部乃至整個地區的關鍵分歧，凸顯美洲國家組織今後方向已走在十字路口。美國川普政府已暗示，若由一名不為華府所喜的候選人勝出，美方不排除凍結或終止出資；美洲國家組織預算裡有60%為美國所出。

美國極右翼智庫「安全政策中心」（Center for Security Policy）高級分析師麥可華勒（J. Michael Waller）撰文直言，在美國忙於推動俄烏停戰分身乏術下，中國已準備藉支持拉姆丁為代理人控制美洲國家組織，擴大在美國後院的影響力。

美洲國家組織的成員國無論大小，每票都等值，美國在組織內也不像在聯合國般擁有否決權，有14個國家的加勒比海共同體（CARICOM）是美洲國家組織內最大的集團，儘管都是小國，卻握有14票而動見觀瞻。

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麥可華勒透露，拉姆丁已在34個成員國裡取得過半的18票支持。除非川普政府現趕緊亡羊補牢遊說一些成員改變心意，否則美洲國家組織有淪為北京左右之虞。

他指出，中國藉龐大開發與基建項目的「一帶一路」（BRI）拓展影響力，已伸進西半球。幾乎2/3的美洲國家組織成員國都已簽署加入一帶一路。（譯者：陳亦偉）1140306