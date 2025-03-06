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外國投資客違法當包租公 泰國政府將掃蕩日租房

2025/3/6 18:51
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（中央社記者呂欣憓曼谷6日專電）COVID-19疫情後，大量觀光客回流，曼谷近日傳出外國投資客違法以日租方式出租公寓大廈房間給遊客，泰國政府官員、警方及移民警察等將共同執法，大力打擊非法的日租業務。

曼谷近日傳出外國投資客買下公寓大廈，再大量把房間以日租方式出租給遊客的事件。經過新聞報導後，事件越滾越大，泰媒報導，投資客多以中國人居多，甚至傳出也有台灣投資客在曼谷進行日租業務。

這些公寓大廈的出租多透過線上平台，但根據泰國旅館法，沒有取得旅館經營執照就執行旅館業務，將被罰款2萬泰銖（約新台幣1萬9400元），沒立即停業的話每天加罰1萬泰銖，多數公寓大廈也禁止住戶經營短期出租業務。

由於事件持續延燒，曼谷郵報（Bangkok Post）報導，國會眾議院行政委員會昨天開會討論如何因應此事，委員會主席、眾議員柯拉威（Korrawee Prissananantakul）指出，日租房間是違法的，更嚴重的問題是外國人擁有公寓大廈的比例可能超過法定比例。

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出席會議的法務專家拉塔威（Rattawit Jitsujaritwong）指出，把房間像旅館一樣用日租方式租出去是違法的，如果公寓大廈的管理者知道這件事，他們也可能面臨法律訴訟。

報導指出，由於這些日租房間多在線上平台出租，房東人根本不在泰國，因此讓執法顯得更困難，未來各府的政府官員、警方及移民警察等將共同執法，打擊這些非法出租業務。同時，泰國政府也會要求線上平台移除這些日租房間廣告，並要公寓大廈的管理員通知住戶，日租房間是違法的。（編輯：田瑞華）1140306

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