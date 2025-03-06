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聯合國報告：2024年全球1/4國家女權倒退

2025/3/6 19:22
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（中央社紐約聯合國總部6日綜合外電報導）根據聯合國婦女署（UN Women）今天發布的報告，受到氣候變遷和民主倒退等因素影響，去年全球有1/4的國家女性權利出現倒退。

法新社報導，報告指出，「民主制度弱化與性別平等倒退的情況同步發生。女性權利反對者正積極削弱關鍵女權問題上的長期共識」。

報告還稱，「近1/4的國家表示，性別平等方面的倒退正阻礙『北京宣言行動綱領』（Beijing Platform for Action）的落實」。北京宣言行動綱領是指1995年「世界婦女大會」（World Conference on Women）所制訂的婦女權利目標。

自1995年以來，世界各國國會中的女性代表人數增加了1倍多，但男性仍占有約3/4席次。

2010年至2023年間，享有社會福利的女性人數增加了1/3，但目前仍有20億女性生活在缺乏這類保障的地方。

在就業市場中，性別差距問題「數十年來停滯不前」。25至54歲女性中有63%從事有薪工作，同年齡段的男性則高達92%。

這份報告指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、全球衝突、氣候變遷以及人工智慧（AI）等新興科技，都是加劇性別不平等的新潛在威脅。

報告提供的資料顯示，過去10年來，與衝突相關的性暴力案件激增50%，其中95%受害者都是兒童或年輕女性。

2023年，有6億1200萬名女性生活在武裝衝突現場的方圓50公里內，相較2010年大增54%。

此外，在歐洲和中亞的12個國家中，至少53%女性曾遭受1種或多種形式的網路性別暴力。

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報告提到：「在全球各地，針對女性的暴力仍以令人擔憂的速度持續發生。約有1/3女性一生中會遭遇親密伴侶的肢體暴力、性暴力或非來自伴侶的性暴力。」

這份報告還提出不同面向的計畫，以解決性別不平等問題，例如促進AI等新科技的使用平等、推動氣候正義相關措施、投資以消除貧窮、增加公共事務參與，以及打擊性別暴力等。（譯者：王嘉語/核稿：施施）1140306

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