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歐洲央行降息1碼至2.5% 稱貨幣政策限制明顯減少

2025/3/6 22:41
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（中央社法蘭克福6日綜合外電報導）歐洲中央銀行（ECB）今天宣布將基準存款利率下調1碼（0.25個百分點）至2.5%，並在這次決定中調整措詞，強調對貨幣政策的限制正「明顯減少」。

財經媒體CNBC報導，歐洲央行宣布這次降息前，市場已普遍預期到這項舉措。

過去9個月來，歐洲央行總計降息6次，在這段期間歐洲經濟成長乏力，且美國擬對歐洲輸美商品徵關稅的陰霾揮之不去。

歐洲央行今天發布聲明指出：「貨幣政策的限制性明顯減少，降息使企業和家庭的新借款成本降低，貸款增速正在加快。」

歐元區整體通膨率仍低於3%關卡，儘管該數據在2024年底有所升高。

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歐洲央行也公布最新經濟預測：「目前預期，2025年整體通膨率平均為2.3%，預估2026和2027年分別為1.9%及2.0%；對2025年整體通膨率的預測上修，是反映能源價格動力更為強勁。」

歐洲央行去年12月原先預估，歐元區2025年整體通膨率平均為2.1%。（譯者：洪啓原/核稿：陳彥鈞）1140306

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