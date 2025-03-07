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川普盼強權共同擺脫核武 願與中國俄羅斯協商

2025/3/7 17:00
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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國總統川普今天告訴記者，他支持全球強權無核化，希望與俄羅斯和中國展開相關會談。川普指出，美國和俄國目前擁有最多核武，而中國不久也將具備匹敵美俄的核武力量。

美國「新聞週刊」（Newsweek）報導，川普（Donald Trump）說：「如果各方放棄自家核武，那就太棒了。我知道俄羅斯和我們目前擁有最多（核武），而中國將在4至5年內具備同等數量。如果我們全都能無核化，那就太棒了，因為核武的威力實在太驚人了。」

川普的發言與他削減美國國防開支、將資金改挹注其他國內優先議題的更廣泛戰略一致。他先前提議開始與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、中國國家主席習近平談判，以共同大幅削減軍費。

美國與俄羅斯自冷戰以來一直擁有大量的核武庫存，而川普預測中國將在「5或6年內」趕上美俄的核毀滅能力。

根據安納杜魯新聞社（AA），川普談到：「我非常希望展開會談，無核化將是一件了不起的成就。」

川普指出，他在第一任期「差點」與俄羅斯達成無核化協議，且曾和習近平討論此事。

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然而，雖然川普希望重新推動無核化進程，一些專家仍對相關協議的可行性抱持懷疑態度。根據「原子科學家公報」（Bulletin of the Atomic Scientists），美國目前每年在核武現代化計畫花費750億美元，預估未來30年共將挹注1.7兆美元。

無核化會談可能在何時舉行，以及中國與俄羅斯是否願意考慮參與討論，目前尚不明朗。（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1140307

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