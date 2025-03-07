歐洲晶片中心落腳捷克 強化半導體降低對亞洲依賴

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（中央社記者劉郁葶布拉格7日專電）捷克3月將正式啟動「歐洲晶片中心」，提供5條歐洲晶片原型生產線與晶片設計軟體的使用權，未來歐盟與其親密合作夥伴的新創公司、大企業和大學能直接生產測試樣品，無需送往台積電生產，以降低對亞洲的依賴。

捷克媒體Zive報導，這項計畫總投資達37億歐元（約新台幣1313億）。「歐洲晶片中心」設在捷克第2大城布爾諾（Brno），並命名為「捷克半導體中心」（Czech Semiconductor Centre）。

捷克半導體中心是歐洲晶片法案（Chips Act）計畫的一部分，此法案旨在提升歐洲晶片開發與製造領域的競爭力，並確保在全球科技產業中的戰略地位。

捷克半導體中心設在布爾諾理工大學（VUT）內，包含捷克理工大學（ČVUT）、南摩拉維亞創新中心（JIC）、捷克國家半導體聚落（National Semiconductor Cluster），以及半導體公司安森美（Onsemi）和處理器解決方案公司Codasip等單位參與營運。

捷克半導體中心的核心目標包括，提供5條歐洲晶片原型生產線與專業晶片設計軟體使用權，降低新技術的開發成本。另外，將促進晶片小規模生產、提供專業培訓，並協助企業獲得歐洲研究計畫的資金支持。

換句話說，企業或新創公司無需再購買昂貴的美國晶片設計軟體授權，也不必將晶片原型送往亞洲生產，這將大幅降低產業進入門檻，推動歐洲本地的晶片創新發展。

捷克半導體中心協調員德爾博赫拉沃娃（Jana Drbohlavová）說：「我們的目標是推動晶片設計、製造與先進封裝技術的突破，並希望促成6家新的捷克半導體新創企業成立，以及讓微電子領域畢業生人數成長3倍，並提升該類技術的出口量200%。」以上目標與捷克政府2024年批准的國家半導體戰略一致。

捷克國家半導體聚落主席切爾尼（Stanislav Černý）補充說：「我們的目標是發展捷克的無晶圓廠（fabless）產業，即專注於晶片設計，而將生產外包給代工廠。」

Codasip的聯合創辦人馬薩里克（Karel Masařík）將擔任捷克半導體中心的主任，Codasip管理高層也將負責此中心的試驗生產線和晶片設計軟體應用。

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歐盟將更嚴格管控半導體研發計畫的技術流向，試驗生產線的使用權限與資金將僅限於歐盟成員國與親密合作夥伴，如韓國、日本、挪威等國家。

歐洲半導體發展計畫Chips JU負責人奇奇科夫（Anton Chichkov）說：「這是出於戰略與經濟考量。我們過去過於開放，導致許多歐洲的研究成果流向其他國家。我們投入數千億歐元，卻讓外國從中受益。」（編輯：唐聲揚）1140307