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川普推和平談判 稱與俄打交道比跟烏克蘭容易

2025/3/8 12:12（3/8 12:49 更新）
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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，在他致力終結俄烏戰爭時發現，與俄羅斯打交道比跟烏克蘭「更容易」，還稱他相信俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）。

法新社報導，川普在白宮電視記者會上說：「我相信他。」

川普說：「坦白說，我發現與烏克蘭打交道更困難，他們手上沒有牌。」他還說：「與俄羅斯打交道可能更容易。」

川普近來將烏克蘭逼得很緊，下令暫停對基輔當局的軍事和情報援助以進一步施壓。烏克蘭在俄羅斯3年前入侵後，仍在奮力抵禦戰火。

儘管川普今天稍早揚言對俄羅斯祭出新一波制裁，他說他明白為何俄軍徹夜對烏克蘭發動大規模轟炸。

川普表示：「我其實認為他（蒲亭）現在做的是任何人身處相同立場都會做的事。」

他說：「我和蒲亭的關係一直很好…他想結束戰爭。」

川普還表示，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）可能導致美國不再涉入，「我不知道他們想要和解。如果他們不想和解，我們就會退出，因為我們希望他們和解。我這樣做是為了遏止傷亡」。

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美烏兩國官員下週將在沙烏地阿拉伯舉行新一輪會談。澤倫斯基今天表示，烏克蘭希望「盡快」實現和平。

他在晚間談話提到這場美烏會談時說：「主題很明確：盡快實現和平，盡可能確保安全。烏克蘭決意展現高度建設性的立場。」（譯者：盧映孜/核稿：曹宇帆）1140308

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