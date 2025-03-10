波蘭德國邊境爆發抗議 反對德國遣返移民

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（中央社記者彭維楀華沙9日專電）波蘭與德國邊境在週日時發生抗議事件，抗議德國將移民遣返至波蘭。示威者封鎖了連接奧得河畔法蘭克福（Frankfurt an der Oder）與波蘭斯魯比採（Słubice）的一座橋樑。此次抗議活動吸引了來自波蘭主要反對黨法律與正義黨（PiS）相關人士發起，活動名稱為「阻止德國用移民淹沒波蘭」。

根據波蘭獨立報新聞網站（Niezależna）報導，數百人參與了此次示威。根據當地報紙盧布斯卡報（Gazeta Lubuska）的報導，抗議期間部分車輛仍可通行，但有一段時間內，抗議者成功封鎖了橋樑。

抗議組織者在活動前表示：「歐盟與德國正在與圖斯克政府合作，試圖將數百萬來自不同文化背景的移民帶入波蘭！」他們進一步宣稱：「大規模移民帶來了強姦、謀殺與恐怖主義的增加，波蘭必須避免步入這樣的未來。」

主要組織者邦基維奇（Robert Bąkiewicz），為波蘭知名民族主義活動人士及2023年PiS議會候選人。抗議者高舉反對歐盟《移民與庇護協議》的橫幅。該協議於2023年通過，要求歐盟成員國在應對移民壓力時展現「團結」，並提供援助。

該機制允許各國選擇接收部分移民，或以財政支持的方式履行義務。然而，該協議在波蘭引發爭議，PiS及部分保守派政治人物認為其損害國家主權。

當地PiS政治人物庫熱帕（Jacek Kurzępa）於盧布斯卡報（Gazeta Lubuska）採訪時表示，當地居民對移民協議感到「威脅」，但並非完全反對移民。他強調：「我們支持接納我們主動邀請的移民，而不是由德國強行遣返的移民。來自不同文化背景的移民越來越多，但我們對他們的背景與動機一無所知。」

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根據歐盟《都柏林條例》，歐盟成員國有權將在本國非法入境並申請庇護的移民遣返回他們最初登記的國家。每年，德國都會遣送數百名移民回波蘭。然而，自2023年德國重新實施邊境管制以來，已有數千名移民被遣返回波蘭。

波蘭總理唐納德·圖斯克（Donald Tusk）對德國的邊境政策提出批評，同時推行新的國內移民政策，以限制移民流入波蘭。2024年10月，他宣布計劃暫時中止庇護權，作為「恢復控制，保障安全」戰略的一部分，旨在應對非法移民問題。 此外，波蘭政府計劃在2025年夏季前完成與白俄羅斯邊境的圍牆建設，以阻止非法移民進入。（編輯：陳承功）1140310