新一輪停火談判前 以色列下令停止對加薩供電

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（中央社耶路撒冷9日綜合外電報導）以色列今天下令立即停止對加薩的電力供應，以迫使巴勒斯坦武裝分子哈瑪斯（Hamas）釋放人質，儘管以色列正準備就與哈瑪斯的停火未來進行新的談判。

法新社報導，一週前，以色列阻擋了對飽受戰爭蹂躪的加薩提供的所有援助物資，讓人想起戰爭初期以色列宣布「圍困」加薩的情況。

哈瑪斯將斷電描述為「勒索」，先前以色列阻止援助時，哈瑪斯也用了這個詞。

停火初期階段已於3月1日結束，儘管發生零星暴力事件，雙方都沒有再度展開全面戰爭。

哈瑪斯多次呼籲立即啟動第二階段停火談判，以永久結束戰爭。

以色列表示，希望將第一階段停火延長至4月中旬，也因為談判陷入僵局，阻止了對加薩的援助。今天政府下令切斷電力供應。

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以色列能源部長柯恩（Eli Cohen）在影片聲明中表示：「我剛剛簽署立即停止向加薩供電的命令。」

他說：「我們將動用所有可行的手段帶回人質，並確保哈瑪斯在戰爭結束後的第2天不再出現在加薩。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1140310