歐盟執委會更新指令 矢言提高非法移民遣返率

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（中央社記者田習如布魯塞爾11日專電）歐盟執委會今天提出新版移民遣返指令，欲以更嚴格的遣返措施取代2008年舊規定，改善目前非法移民遣返率僅20%的現象，並將同意歐盟國家在第3國設置遣返中心。

根據歐洲聯盟執行委員會（European Commission）所提「歐洲遣返系統」（European System for Returns），歐盟國家將可在第3國設置遣返中心，但排除有幼童的家庭或孤身兒童。

目前義大利與阿爾巴尼亞政府合作，提供資金在阿國設遣返中心，且在移民申請庇護進入程序前就可送去留置，引起人權爭議。執委會的提案設下較嚴格條件，需被認定為非法移民或庇護遭拒下才可送到第3國。

執委會強調，有必要強化遣返非法移民措施，否則對守法的移民不公平，也會削弱歐洲吸引和留住人才的動力，最終將腐蝕公眾對開放和寬容社會的支持。執行副主席維爾庫南（Henna Virkkunen）在記者會上說，此舉是回應歐洲公民對有效遣返的期待。

近年歐洲多個國家選舉結果向右傾斜，收緊移民政策更成為中間右派試圖搶回極右派選票的主打議題，影響歐盟共同政策。

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執委會提案的內容，還包括對不配合遣返的移民減少或拒絕福利金、扣留身份文件、長期禁止入境等懲罰，對有安全風險的非法移民拘留期限，也將從目前最多18個月延長到24個月。

這項新指令尚須經歐盟部長理事會（Council of the European Union）和歐洲議會（European Parliament）兩大立法機構同意。（編輯：陳慧萍）1140312