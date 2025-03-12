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越南擬合併行政單位 63省市將砍半

2025/3/12 14:41
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（中央社記者陳家倫河內12日專電）越南政府黨委一致同意，呈報合併各級行政單位的方案，其中省級行政單位將減少近50%。越南目前有63個省市，按目前方向，未來越南只會剩下大約30個省市。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南總理范明正（Pham Minh Chinh）11日下午主持關於合併、重組各級行政單位的政府黨委常務委員會會議。會上提到了各級行政單位合併與重組的大方向和原則。

根據提案草案，地方政府將由省級和基層兩級組成。預計合併、重組後，省級行政單位數量將減少近50%，基層行政單位數量將減少約70%。

越南目前有63個省級行政單位，基層行政單位則破萬。越南國會常務委員會規定，省級行政單位必須在面積、人口、基層行政單位數量上都達到一定標準。但2023年統計顯示，越南大多省分均無法同時滿足前述三項標準。

范明正表示，合併、重組各級行政單位、建設省級和基層的兩級地方政府獲得大部分民眾和輿論的支持，合併、重組各級行政單位將創造出新的發展空間，能將各地的潛力發揮至最大，並帶來競爭優勢。

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范明正強調，合併、重組各級行政單位是為了加強權責劃分，提升地方自主的能力；讓政府更貼近民眾、更能為人民解決問題。

根據報導，越南政府黨委必須完善提案，在3月27日之前向越共中央政治局與書記處報告，並在4月7日之前提交給越共中央委員會。（編輯：周永捷）1140312

范明正
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