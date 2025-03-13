傳北韓走私貨船撞中國船沉沒 近20人罹難

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（中央社首爾13日綜合外電報導）知情人士今天透露，一艘疑似將北韓煤礦走私出境的北韓貨船上個月在黃海與一艘中國船隻相撞後沉沒，造成近20人罹難，然而北韓與中國似乎對此事三緘其口。

韓聯社報導，這起事故據信造成約15到20名北韓船員身亡，但北韓與中國似乎對此事相當低調，顯然是因為兩國違反了聯合國安全理事會禁止北韓出口煤礦的制裁措施。

根據知情人士說法，上個月底北韓一艘涉嫌載運煤礦的貨船在黃海航行時關閉船上的自動識別系統（AIS），並在中國東南沿海一座港口附近水域與一艘中國船隻相撞後沉沒。

儘管中國當局展開搜救行動，僅少數北韓船員被救起，據信有將近20人喪命。中國船隻據傳僅受到輕微損傷。

消息人士透露，據信事發當時，事故發生地點海面濃霧影響能見度。

北韓船隻經常關閉能將位置和速度資訊傳送給相關當局的自動識別系統，以規避安理會制裁。發生事故的水域據信是北韓貨船用來出口煤礦的路線之一。

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聯合國安理會2017年通過的第2371號決議，全面禁止北韓對外銷售煤炭、鐵礦石、其他礦產資源及海產品。

知情人士表示，「這艘北韓貨船看起來載運煤礦過重。貨物與船隻一同沉沒」，還說中國似乎不希望讓事情曝光，因為中國可能默許北韓違反安理會制裁。（編輯：李佩珊/核稿：陳昱婷）1140313