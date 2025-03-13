俄羅斯2月通膨率升至10.1% 創2年來最高點

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（中央社莫斯科12日綜合外電報導）俄羅斯聯邦統計局（Rosstat）今天公布的數據顯示，儘管央行大幅升息，俄羅斯2月年通膨率仍躍升至10%以上，創下2年來的新高。

法新社報導，受到政府在烏克蘭衝突上的巨額支出影響，在俄羅斯的各個經濟領域，物價已連續數月快速上漲。

根據俄羅斯聯邦統計局，俄國2月年通膨率上升至10.1%，高於1月的9.9%，為2023年2月以來最高。

俄羅斯央行去年10月將利率調升至21%，創下20年來的最高點，使消費者借貸成本大幅提高。

不過，經濟學家警告，若通膨是由政府支出推動，升息的抑制效果將會受限。

自發動對烏克蘭的全面入侵以來，俄國已將軍事開支提高到蘇聯時代以降的最高水準，以生產飛彈和無人機，並支付豐厚薪資給數十萬前線士兵。

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俄國央行上月大幅上調2025年通膨預測，並警告目前沒有看到通膨上升趨勢即將逆轉的跡象。

俄國央行表示，現在預估今年的平均通膨率在7%至8%之間，高於先前的預測4.5%至5%。（譯者：陳昱婷/核稿：施施）1140313