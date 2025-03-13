法國拚半導體AI戰略自主 邀台法企業合作創新

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（中央社記者曾婷瑄巴黎13日專電）台灣半導體與人工智慧發展卓著，法國經濟部與AI國務秘書日前正式向台灣機構招手，發出「徵求意向書」，邀請台灣企業與法國交流，並提出合作申請。法國官方將台灣稱為「具豐富工業基礎的歷史合作夥伴」。

法國經濟部7日刊登一篇新聞稿，法國史上首任AI國務秘書查帕茲（Clara Chappaz）向台灣半導體企業招手，發出「徵求意向書」（AMI），盼能「激發法國和台灣生態系統中半導體產業和人工智慧領域的經濟和創新連結」。

上個月，全球人工智慧行動高峰會在法國巴黎舉辨，國際人工智慧要角悉數出席。法國透過行動展現對人工智慧發展的關注與野心，並宣布在未來幾年將挹注1.09億歐元（約新台幣39億）的投資。

在此脈絡下，法國官方正式向法、台合作的相關計畫展開雙臂。根據經濟部官網，這份「徵求意向書」是由法國經濟部企業總局（DGE）和負責「法國2030計畫」（France 2030）的法國投資秘書處（SGPI）主導。

法方指出，人工智慧是創新的強大槓桿，可提高競爭力並推動企業轉型，尤其在半導體領域。「透過此機制，法國邀請法國企業與台灣企業進行對話、交流和合作」。

法國官方將台灣稱為「具豐富工業基礎的歷史合作夥伴」，盼雙方在現有雙邊合作框架內，加強與台灣的經濟和創新連結，並表示這些合作與發展將對法國戰略自主「不可或缺」。

這份徵求意向書正式名稱為「法台半導體及半導體人工智慧領域合作項目」。

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法國經濟部表示，這項機制將能調查「希望與台灣夥伴合作的法國公司」，並「透過法台彼此生態系統的獨特優勢」，找出「能強化台灣與法國在全球電子價值鏈中地位的研發項目」。調查結果將有助於「定調與調整途徑，以加速計畫和促進法國與台灣在半導體領域的雙邊合作」。

法國經濟部邀請所有包含最少一個法國企業與一個台灣機構的相關合作案向其提出簡易計畫書，好為未來的合作與投資做好準備。（編輯：唐聲揚）1140313