捷克蒙古總統共同主張 烏克蘭和平協議須公正

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（中央社記者劉郁葶布拉格13日專電）蒙古總統呼日勒蘇赫本週與捷克總統帕維爾會面。雙方皆表示，烏克蘭的和平必須是公正的，不能犧牲其主權，呼日勒蘇赫指出，聯合國在和平協議中扮演關鍵角色。

蒙古總統呼日勒蘇赫（Ukhnaagiin Khürelsükh）於10日在布拉格城堡與捷克總統帕維爾（Petr Pavel）會面，同時見面的有總理費亞拉（Petr Fiala）、參議長維特齊（Miloš Vystrčil），雙方展開數日捷蒙貿易與文化交流。

帕維爾表示，蒙古長期處於複雜的地緣環境，夾在中國與俄羅斯兩大強權之間。「蒙古努力在維持與鄰國友好關係的同時，也尋求與所謂的『第三鄰國』建立夥伴關係，這些國家雖然地理上較遠，但在價值觀上與蒙古接近，捷克就是其中之一。」

針對俄烏戰爭議題，帕維爾表示，「我們兩國都同意，烏克蘭的和平必須是公正的，雖然和平協議必然需要妥協，但這個妥協不能犧牲烏克蘭的主權。」

帕維爾表示，不能讓烏克蘭成為殘破、依賴他國的國家，這不僅會傷害烏克蘭，也將影響所有人。「如果這場戰爭的結果是縱容侵略者，那將是對全世界的威脅。」

呼日勒蘇赫表示，俄烏戰爭的影響遍及全球，應透過和平方式解決，「這場衝突必須透過對話與協議來解決，聯合國在當中扮演關鍵角色。」

帕維爾說，蒙古長期積極參與國際維和任務，這顯示對和平解決衝突的立場，也展現對國際秩序的尊重。「我不希望外界誤以為蒙古未積極維護安全體系，或是與我們在如何解決俄烏戰爭立場上有分歧。」

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據媒體報導，蒙古曾在2024年9月舉辦歡迎儀式接待俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），儘管國際刑事法院（ICC）已在2023年3月以「強行驅逐與非法轉移烏克蘭兒童」的罪名對蒲亭發出逮捕令。

當時克里姆林宮（Kremlin）稱蒙古為「友好盟友」，這是自蒲亭遭國際刑事法院通緝以來，首次訪問簽署國際刑事法院「羅馬規約」（Rome Statute）的國家。烏克蘭當時則憤慨表示，蒙古當局未在機場逮捕蒲亭，蒙古必須為蒲亭的「戰爭罪」承擔共同責任。（編輯：陳承功）1140314