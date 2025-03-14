川普重申北韓為核子強權 稱與金正恩關係仍然良好

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國總統川普今天表示與北韓領導人金正恩關係仍然良好，並再度稱北韓為「核子強權」。川普在第一個任期內與金正恩舉行過數次高峰會。

路透社報導，川普在白宮橢圓形辦公室會晤 北大西洋公約組織 北約小百科 全名：北大西洋公約組織

簡稱：北約、NATO 成立時間：1949 年 4 月 4 日 北約為第二次世界大戰後歐洲、北美洲國家鞏固北大西洋地區的軍事安全而建立的國際組織，是西方世界重要的軍事同盟。根據「北大西洋公約第5條」規定，一旦確認其任一成員受到攻擊，則視為針對全體成員之攻擊，其他成員需作出即時反應。 成員國：

創始成員國為美國、加拿大、比利時、法國、盧森堡、荷蘭、英國、丹麥、挪威、冰島、葡萄牙和義大利，後續加入波蘭、匈牙利、捷克、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、羅馬尼亞、保加利亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞、阿爾巴尼亞、克羅埃西亞、蒙特內哥羅、北馬其頓、西班牙、羅馬尼亞、希臘、土耳其、芬蘭、瑞典 主要機構：北大西洋理事會（部長理事會）、防務計劃委員會、計劃與分析委員會、常任代表理事會、國際秘書處、軍事委員會 看更多 關閉 （NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）時，針對記者提問是否計劃重建與金正恩關係時回答：「我會…我和金正恩關係很好，我們會看看情況，但他肯定是一個核子強權。」

川普今年1月20日就任總統時曾稱北韓是一個「核子強權」，引發外界好奇他是否會尋求削減軍備談判，而非他第一個任期內一再與平壤接觸卻無法達成的非核化努力。

在提及俄羅斯和中國核武庫後，川普表示，「如果我們能裁減這個（核武）數量，那會是一項偉大的成就。我們的武器如此之多，威力又如此強大」。

他說：「首先，你根本不需要它們達到那種程度，而且我們還得讓其他國家參與進來，如你所知…金正恩擁有很多核武，還有別的國家也是如此，印度、巴基斯坦和其他國家都有核武，所以我們必須讓他們參與其中。」

一名白宮官員被問到川普的說法是否代表對北韓核武政策有所轉變時回答：「川普總統將致力讓北韓完全非核化，一如他第一任期所為。」

今年2月15日，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）和日本、南韓外長會面，重申對北韓「完全非核化的堅定承諾」以符合聯合國安全理事會決議。

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金正恩胞妹金與正上週批評川普政府升高「挑釁行為」，還說這替北韓加強核嚇阻力提供了正當理由。

北韓本週試射數枚彈道飛彈，為川普1月就職以來首見。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1140314