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抨擊美日韓軍事合作 金正恩：堅定發展核實力

2025/2/9 09:21
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（中央社首爾9日綜合外電報導）北韓領導人金正恩批評美國、日本和南韓的三邊軍事合作加劇了區域緊張局勢，並矢言採取反制措施，包括進一步發展核武力量。

路透社引述北韓中央通信社（KCNA）今天的報導指出，金正恩表示，美國部署核子戰略資產、進行軍事演習，並與日本和南韓軍事合作，導致區域軍事力量失衡，升高了安全環境上的嚴峻挑戰。

金正恩昨天視察國防部並慶祝北韓建軍節時表示：「朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名）不希望區域出現不必要的緊張局勢，但將採取持續反制措施，以確保區域軍事平衡。」

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美國總統川普（Donald Trump）7日與日本首相石破茂會晤後表示，他將與北韓建立關係；同時，美日兩國對北韓核計畫表示擔憂。

根據報導，金正恩視察國防部時，「再次闡明了在升高發展核武力的堅定政策」。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1140209

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