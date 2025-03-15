蒲亭勸降庫斯克烏軍 川蒲近日有望通話

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（中央社莫斯科/基輔14日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天呼籲困在庫斯克的烏軍投降；俄方表示對達成停火協議「審慎樂觀」，但須先由蒲亭與美國總統川普通話才能讓和平進程往前。川、蒲料近日將通話。

烏克蘭3月11日同意美國所提30天停火協議後，川普特使魏科夫（Steve Witkoff）13日抵達莫斯科與蒲亭會談。

美國Axios新聞網報導，川普稱魏科夫與蒲亭會談「極佳且富成效」；魏科夫與蒲亭會談好幾小時，直到當地時間14日凌晨2時後才離開莫斯科。克里姆林宮表示，蒲亭請魏科夫帶話給川普，兩國總統可望幾天內通話。

蒲亭與魏科夫會談前表明，在俄軍正於庫斯克和烏克蘭東南部推進的情況下，必須先滿足幾項要求他才會下令部隊停手。

法新社報導，美國總統川普今天邊稱特使魏科夫與蒲亭談30天停火協議有成效，邊敦促蒲亭饒過困在庫斯克的烏軍。俄軍過去一週在庫斯克加緊反攻，收復大部分去年8月烏軍逆襲打入庫斯克後攻佔的土地。

在庫斯克敗退將重創烏克蘭和談方針，因為基輔本想拿在庫斯克所佔土地作為結束戰爭的談判籌碼。

俄國電視台播放蒲亭的談話：「我們贊同川普總統所請。若他們（烏軍）放下武器並投降，將能保住性命並獲得尊嚴相待。」

川普稱有上千烏軍被俄軍徹底包圍，陷入極糟與脆弱處境，「我已強烈要求蒲亭總統饒過他們的命，否則這會是場駭人屠殺，恐為二戰後僅見」。

不過烏克蘭軍方高層否認在庫斯克的部隊被包圍；烏軍參謀總部在社媒發文「我們的部隊並無被包圍之虞」。

烏克蘭總統澤倫斯基在基輔告訴媒體時，態度較軍方嚴肅，稱烏軍在庫斯克「處境顯然很艱困」，但仍堅持在庫斯克用兵的價值。

他說俄軍已被迫在其他前線地區後撤，讓保衛烏東後勤樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk,又名紅軍城）的烏軍壓力減輕。

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克宮今天表示對達成停火「審慎樂觀」，但在談判能取得進展前應先讓蒲亭與川普直接通話。

白宮國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）於福斯新聞（Fox News）受訪時表示，在魏科夫訪問完莫斯科後，美方也抱持「些許審慎樂觀」。（譯者：陳亦偉）1140315