回應美國空襲 青年運動24小時內2度攻擊美艦

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（中央社華盛頓/葉門沙那17日綜合外電報導）美國國防部長赫格塞斯昨天說，美國將繼續攻擊葉門叛軍「青年運動」，直到他們停止攻擊航運。青年運動今天說，旗下戰士在24小時內第2次襲擊美國航空母艦打擊群。

與伊朗結盟的青年運動（Houthi）先前預告，為回應美國昨天的致命攻擊，其行動可能升級。

綜合路透社與法新社報導，青年運動控制的衛生部表示，這波空襲至少造成53人喪命，是自美國總統川普今年1月上任以來，美軍在中東最大規模的行動。一名美國官員說，這項行動可能持續數週。

青年運動領袖胡提（Abdul-Malik al-Houthi）今天說，只要美國繼續攻擊葉門，他麾下戰士就會攻擊美國在紅海的船艦。

青年運動政治部門形容這些攻擊是犯下「戰爭罪」；俄羅斯也呼籲美國停止攻擊。

青年運動發言人今早說，旗下戰士「24小時內第2次」在紅海北部對美國杜魯門號（USS Harry S. Truman）及數艘軍艦發射飛彈和無人機。

美國官員告訴路透社，美國戰機昨天擊落11架青年運動無人機，沒有一架能接近杜魯門號；美軍也追蹤一枚落在葉門外海的飛彈，未將它視為威脅。

赫格塞斯（Pete Hegseth）接受福斯新聞頻道（Fox News）節目「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）時說：「只要青年運動表明會停止攻擊美國船艦，我們就會停止攻擊你們的無人機。這些行動會終止，但在終止之前不會鬆懈。」

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在過去10年控制葉門多數地區的青年運動上週宣布，若以色列不解除封鎖，讓援助進入加薩走廊（Gaza Strip），將在紅海重啟對以色列船艦的攻擊。

自以色列2023年10月與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）交戰以來，青年運動多次攻擊船隻，理由是支持加薩的巴勒斯坦人。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1140317