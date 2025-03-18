遭控從事間諜活動 日籍男子遭白俄羅斯判處7年徒刑

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（中央社明斯克17日綜合外電報導）日本籍男子中西雅敏涉嫌替日本情報單位工作，今天遭白俄羅斯法院判決罪名成立，並被判處7年有期徒刑。

美聯社報導，日本公民中西雅敏（Masatoshi Nakanishi）自去年7月被捕後即遭白俄當局拘留至今。他被控為日本情報機構拍攝軍事和民用設施照片，對白俄國家安全構成危害。

經過2個月的閉門審判後，明斯克市法院（Minsk City Court）認定中西有罪，並判處他7年徒刑。法院也命令中西繳納相當於大約6700美元（約新台幣22萬1150元）的罰金。白俄當局拒絕日本大使館參與庭審的請求。

白俄「維斯納人權中心」（Viasna Human Rights Center）宣布中西為「政治犯」。該組織說，白俄目前有1200多名政治犯，其中包括36名外國公民。

據白俄官方媒體報導，自2018年以來，中西一直居住在白俄第2大城戈麥（Gomel），並在當地1所大學教授日語。

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白俄國營電視台報導，中西在白俄羅斯與烏克蘭邊境地區拍下9000張軍事設施、機場、鐵路、橋梁和其他基礎建設的照片。日本當局則對上述報導內容提出抗議，稱其侵犯了中西的權利。

白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）鐵腕統治國家30多年，並依賴俄羅斯的補貼和支持，允許莫斯科在2022年利用白俄領土派遣大軍入侵鄰國烏克蘭。魯卡申柯也允許俄羅斯在白俄部署部分戰術核武。（譯者：劉文瑜/核稿：施施）1140318