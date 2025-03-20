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蒲亭川普通話後 俄烏換俘各放上百人

2025/3/20 13:51（3/20 17:32 更新）
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俄羅斯總統蒲亭和美國總統川普通話後，俄烏完成一次換俘，雙方各釋放上百名戰俘。圖為烏克蘭總統澤倫斯基113年出席新加坡「香格里拉對話」發表演說並舉行記者會。（中央社檔案照片）
俄羅斯總統蒲亭和美國總統川普通話後，俄烏完成一次換俘，雙方各釋放上百名戰俘。圖為烏克蘭總統澤倫斯基113年出席新加坡「香格里拉對話」發表演說並舉行記者會。（中央社檔案照片）
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（中央社莫斯科19日綜合外電報導）路透社報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和美國總統川普昨天通話時，曾談及俄烏換俘一事。俄羅斯和烏克蘭今天證實，他們已各自釋放175名戰俘。

雙方證實，俄羅斯還移交22名傷勢嚴重的烏克蘭戰俘。

根據路透社，俄羅斯國防部形容此舉意在表達善意，並說這22人需要緊急醫療照護。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群平台X發表聲明說，這次是雙方最大規模的換俘行動之一，並稱這22名烏克蘭人是「身負重傷的戰士，並且遭到俄羅斯以捏造罪名迫害」。

澤倫斯基說：「他們所有人都將立即獲得必要的醫療和心理協助。」

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俄羅斯國防部指出，阿拉伯聯合大公國以「人道主義性質」的調解行動促成這項換俘協議。

俄羅斯國防部並說，根據協議獲釋的俄軍正在白俄羅斯接受醫療和心理照護，之後將送回俄羅斯接受進一步治療。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1140320

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