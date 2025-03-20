美韓年度軍演「自由護盾」落幕 持續穩固防衛態勢

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（中央社記者廖禹揚京畿道漣川郡20日專電）為期11天的美韓年度「自由護盾」（Freedom Shield）聯合軍演今天落幕，面對北韓的挑釁與批評，美國及南韓軍方未受動搖，強調聯合軍演目的為「防禦」，往後也會持續維持穩固防衛態勢。

美韓自由護盾聯合軍演最後一天，美韓陸軍一早頂著攝氏零度寒風，在京畿道漣川郡的臨津江一帶進行渡河訓練，為長達11天的聯合軍演畫上完美句點。

這次訓練共投入600多名兵力，並動員去年首次加入自由護盾聯演的南韓自主渡河裝備「水龍」、契努克直升機（CH-47D）、K1E1戰車、美國史崔克裝甲車（Stryker）等100多台航空、機甲戰力。

訓練內容包括渡河區域偵查、維安、空投浮筏（raft）、連結漂浮式橋樑、運輸戰鬥人員及裝備等。參與這次訓練的南韓陸軍第5工兵旅團少校鄭炳赫表示，透過這次訓練明顯感受到美韓合作的重要性，也透過交流彼此的經驗，提升雙方實戰能力。

美國及南韓陸軍20日上午在南韓京畿道漣川郡的臨津江一帶舉行渡河訓練軍演。圖為南韓陸軍浮筏。中央社記者廖禹揚京畿道漣川郡攝 114年3月20日

美國及南韓軍演出動直升機空投可組成漂浮式橋梁的浮筏。中央社記者廖禹揚京畿道漣川郡攝 114年3月20日

自由護盾聯合軍演11天期間共進行51場戶外機動訓練，除陸、海、空軍聯合訓練，也進行太空、網路、電子戰等多種領域演練，南韓去年10月及今年2月新設的戰略司令部與機動艦隊司令部今年也首次參與自由護盾聯合軍演。

在今年聯合軍演的首日，北韓發射數枚彈道飛彈，隨後透過媒體批評軍演是「危險挑釁行徑」。對此，韓美聯合軍司令部作戰參謀次長崔聖真今天表示，自由護盾聯合軍演是同盟間以防禦為主的聯合軍演，北韓卻一直將其稱為「侵略戰爭」，試圖以此動搖美國及南韓當局。

「我們從未以此目的（侵略）進行訓練」，崔聖真強調，面對北韓不斷挑釁，南韓與美國不會動搖，今年也順利結束演習，今後將持續維持穩固防禦態勢。

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南韓合同參謀本部表示，從近期國際紛爭中可知應對假消息的重要性，這次聯合軍演中也針對北韓故意散播情報進行應對訓練；同時，美國與南韓軍方也從北韓與俄羅斯軍事合作分析北韓軍隊可能的戰術變化，推演各種狀況下的應對方式。

此外，在這次聯合軍演期間，民、官、軍、警、消防等當局參與的綜合防衛訓練共進行238場，包括模擬核電廠、港口等國家重要設施遭不明無人機攻擊，以及公共場所發生爆炸、火災等狀況演練。（編輯：韋樞）1140320

美國及南韓陸軍20日上午在南韓京畿道漣川郡的臨津江一帶舉行渡河訓練軍演，演練連結漂浮式橋梁。中央社記者廖禹揚京畿道漣川郡攝 114年3月20日