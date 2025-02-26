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台灣參加金色眼鏡蛇演習 國防部：盼參與各種軍演

2025/2/26 16:20（2/26 16:56 更新）
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國防部副部長柏鴻輝26日出席民國114年「第82屆兵役節慶祝大會暨頒獎典禮」前接受媒體聯訪。中央社記者吳書緯攝 114年2月26日
國防部副部長柏鴻輝26日出席民國114年「第82屆兵役節慶祝大會暨頒獎典禮」前接受媒體聯訪。中央社記者吳書緯攝 114年2月26日
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（中央社記者吳書緯台北26日電）美軍昨天在「金色眼鏡蛇演習」臉書專頁發文指出，台灣有派員參加今年的聯合軍演。國防部副部長柏鴻輝今天說，各種國際軍演，國軍都希望參與，但和理念相近國家因為沒有邦交，所以不評論。

「金色眼鏡蛇演習」臉書專頁昨天發文披露，來自美國、泰國、日本、新加坡、韓國、印尼、馬來西亞和台灣的200多名官兵齊聚泰國素羅娜麗營閱兵場，慶祝第44屆金色眼鏡蛇聯合軍演揭開序幕。不過，臉書專頁隨後刪除「台灣」。

柏鴻輝今天出席民國114年「第82屆兵役節慶祝大會暨頒獎典禮」，會前受訪表示，國軍希望能參與全球國際型演習，包含環太平洋軍演，但由於台灣和相關國家沒有邦交，所以是和理念相近的國家共同參與。

柏鴻輝說，對於參與軍演，因台灣和相關國家沒有邦交，所以國防部不評論，盼各界尊重，才能讓台灣參加各種國際型、觀察型的活動；至於美軍臉書小編是否疏忽將台灣公開列名其中，他不評論。

美軍發文前是否和台灣溝通，柏鴻輝說，這是國與國之間的關係，「要不要溝通，主動權在人家，尊重主辦國」；在這樣的情況下，如何做公共訊息的報導，不管是正面或負面，重點是台灣的國際參與，希望不要因此斷送台灣下一次的參與機會。

多名華府智庫研究員昨天在美國雜誌「外交事務」發表專文，認為美國應要求台灣改善軍事訓練，包括將義務役延長至2年，服役期間應接受進階、更強化的野外訓練。

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柏鴻輝表示，台灣有成熟的兵役制度，113年起義務役役期從4個月變成1年，相關訓練包括8週的新兵訓練、駐地訓練、組合訓練、參加漢光演習等。

至於役期長短，柏鴻輝表示，這是國家政策，國防部依照國家政策調整，所做的就是將役男訓練成一名合格的戰鬥兵，這是國防部的責任，全民國防是大家的共識，希望民眾支持。（編輯：謝佳珍）1140226

柏鴻輝
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