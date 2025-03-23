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日本SUKIYA鳥取分店味噌湯驚見老鼠 業者道歉

2025/3/23 13:03（3/23 15:07 更新）
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（中央社東京23日綜合外電報導）日本牛丼連鎖業者食其家（SUKIYA）宣布，位於日本鳥取縣的「鳥取南吉方店」今年1月提供給客人的味噌湯曾混入老鼠，並就此致歉，表示會強化管理以避免同樣事件發生。

日本TBS電視台與日本放送協會（NHK）報導，SUKIYA於22日在官網發布聲明表示，有客人1月21日上午在上述分店食用味噌湯之前，反映「味噌湯裡面混入異物」，員工確認過後發現此事。

SUKIYA表示，當時這間分店內，事前準備了好幾個放有食材的碗，研判老鼠可能在這個階段混入其中。這間分店在事發後一度暫停營業，檢查店內並經過當地保健所的人員確認後，重啟營業。

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SUKIYA說明，當時員工疏於確認碗內狀況，因而沒發現異物混入，已經指示全國分店在提供商品前要徹底檢查。

SUKIYA也表示，「造成顧客與相關人士的困擾與擔憂，對此致歉，會致力於強化管理體制以免發生同樣事件」。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1140323

#日本放送協會
#老鼠
#SUKIYA
#牛丼
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