土耳其總統政敵遭控貪腐 檢方要求關押候審

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（中央社伊斯坦堡22日綜合外電報導）土耳其伊斯坦堡市長伊瑪莫魯遭當局以恐怖主義和貪腐指控拘捕，引發全國數千人上街怒吼「不民主」。伊瑪莫魯辦公室今天指出，檢方已要求法院關押伊瑪莫魯和他4的名幕僚候審。

路透社報導，伊瑪莫魯為土耳其重要反對派人士，也是總統艾爾段（Tayyip Erdogan）潛在的挑戰者。他19日遭當局以涉嫌貪污及協助恐怖組織為由予以拘捕。

伊瑪莫魯否認相關指控，稱這些是「難以想像的指控和誹謗」。法院預計明天對伊瑪莫魯是否關押作出裁決。

根據土耳其法律，伊瑪莫魯如果是因為恐怖主義指控被捕，中央政府就可以指派市府委託人。

今天，有數千名民眾聚集在伊斯坦堡（Istanbul）市政大樓和法院外，派駐這兩個地點的警察利用催淚瓦斯等驅逐群眾，民眾則拋擲炮竹等物體回敬。

西部沿海省分伊茲米爾（Izmir）和首都安卡拉（Ankara）也都連續第3晚發生警民衝突事件。

土耳其內政部發布聲明指出，當局在示威活動中拘押了323人。

主要反對派、伊瑪莫魯所屬的共和人民黨（CHP）譴責當局這次出手是出於政治動機，並敦促支持者進行合法示威。

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伊瑪莫魯現年54歲，在部分民調的支持率領先艾爾段，且預料數天內就將被正式提名為共和人民黨的總統候選人。

土耳其預定2028年舉行選舉，但艾爾段在當完總理之後已做滿2屆總統任期，若他希望再次競選就必須宣布提前舉行大選，或是變更憲法。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1140323