「青年運動」再射飛彈 以色列軍方：成功攔截
2025/3/23 16:25（3/24 07:29 更新）
（中央社耶路撒冷23日綜合外電報導）以色列數個地區響起空襲警報，以色列軍方今天清晨表示，已攔截從葉門發射的一枚飛彈。
法新社報導，以色列軍方在聲明中表示：「以色列數個地區響起警報後，以色列空軍在這枚從葉門發射的飛彈進入以色列領空之前成功攔截。」
由伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）本週聲稱發射一連串飛彈，此次最新的攔截是以色列與「青年運動」之間衝突升級的一部分。
以色列18日再度對加薩走廊（Gaza Strip）的哈瑪斯（Hamas）發動攻擊後，「青年運動」曾威脅要加大對以色列的攻擊，以支持巴勒斯坦人。
以色列軍方21日晚間也曾表示，已攔截另一枚從葉門發射的飛彈。
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「青年運動」昨天聲稱已「鎖定班古里昂機場」（Ben Gurion Airport）發射一枚彈道飛彈，並說這是兩天內的第3次發射。
「青年運動」在聲明中表示，以色列的空域將繼續處於不安全狀態，「直到對加薩走廊的攻擊停止」。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1140323
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