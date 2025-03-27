巴西最高法院起訴前總統波索納洛密謀政變

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（中央社記者唐雅陵聖保羅26日專電）巴西聯邦最高法院第一法庭大法官今天一致裁定，針對2022年選舉期間和之後企圖發動政變的調查案，將前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）和另外7名盟友列為被告。

巴西聯邦最高法院今天恢復審理共和國檢察總署提起的檢控申請，第一法庭大法官莫瑞斯（Alexandre Moraes）、迪諾（Flávio Dino）、福克斯（Luiz Fux）、露西亞（Carmen Lúcia）和扎寧（Cristiano Zanin）投票贊成受理申請。

如此一來，除波索納洛外，還有包括巴西前情報局長哈馬堅（Alexandre Ramagem）、前文官廳長奈托（職權相當於行政院長）等7名波索納洛任內高官，都因涉嫌發動政變被列為被告。

巴西聯邦最高法院受理5項控罪申請，全都涉及阻止總統當選人魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）就職計畫，包括武裝犯罪組織；企圖以暴力廢除民主法治；政變；暴力造成的損害嚴重威脅國家財產，並對受害者造成巨大損失；以及破壞國家文化資產。

此外，波索納洛還被控領導犯罪組織，如果所有罪名成立，最高刑期可能超過40年。根據巴西刑法，8年以上刑期必須先在封閉監獄裡執行。

申訴案報告人莫瑞斯在會議中表示，毫無疑問，波索納洛知道被稱為「政變草案」的「綠黃匕首」（Punhal Verde-Amarelo）計畫文件的存在。

根據調查，該文件內容包括計劃在2022年發動政變，以阻止總統當選人魯拉在2023年1月就職，以及暗殺魯拉、副總統當選人奧克明（Geraldo Alckmin）和大法官莫瑞斯等人。

莫瑞斯還列舉2023年1月8日發生的波索納洛支持者在首都巴西利亞發動反民主行為和政變企圖，入侵國會、總統府和最高法院，進行縱火、毀壞公共財產，造成嚴重損失，他們所犯下的罪行已被證明具實質性，「當時的野蠻暴力和非文明行為，以及要求軍事干預的政變企圖，巴西人必須牢記在心」。

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波索納洛否認所有罪行，並在聯邦最高法院受理申訴後發表聲明，自稱是「巴西史上最大的政治司法被迫害者」，而迫害他的團體動機是「無法坦白的慾望、虛榮心和明確的政治利益」，以阻止他參加並贏得2026年總統選舉。

無論此案判決結果如何，巴西高等選舉法院已於2023年7月判定波索納洛濫用政治權力、不當使用媒體罪名成立，宣告波索納洛被褫奪公權8年，在被褫奪公權期間，波索納洛沒有資格參與任何公職人員的競選。（編輯：唐佩君）1140327