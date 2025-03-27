馬來西亞推校服佩戴國旗徽章 民眾反應不一

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（中央社記者黃自強吉隆坡27日專電）馬來西亞教育部為培養學生與教育工作者的愛國主義精神，決定從4月21日起實施學生校服佩戴國旗徽章；有民眾認為有助於學童建立愛國教育意識，但也有人抱持質疑態度，認為不是穿著佩戴國旗徽章的校服才顯示愛國。

馬來西亞教育部制定新指南，要求政府學校、獲政府補助學校、大學預科學院與師範學院等所有直屬管理的教育機構配合辦理。這項指南於2月14日獲內閣批准。

根據馬來郵報（Malay Mail）報導，國旗徽章的長度為5公分，寬2.5公分，指南中要求學生必須佩戴在校服右側、並與姓名平行的位置。

指南並嚴禁學生任意修改國旗徽章的位置、大小、形狀與顏色，更不准為國旗徽章進行裝飾，隨時維持國旗徽章維持乾淨與無磨損，如發現褪色或毀損就要隨時更換。

大馬媒體報導，舉凡校服、運動服、課外活動服飾等都必須佩戴國旗徽章，目的在培養學生與教育工作者的愛國情操。

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一名馬來西亞中學老師受訪認為，校服佩戴國旗徽章新措施的目的是提醒學生建立愛國意識，教育部的立意良善，並無不妥。

民眾對教育部這項新措施反應不一。有網友認為有助於學童建立愛國教育意識，校服佩戴國旗徽章應屬常態，其它國家也有類似做法；但也有網友抱持質疑態度，認為馬來西亞人都熱愛國家與國旗，未必需要穿著佩戴國旗徽章的校服才顯示愛國，畢竟學校的問題在於教學與設備品質，不是在校服上佩戴國旗徽章就能灌輸愛國主義。（編輯：陳慧萍）1140327