蒲亭：北極地緣政治競爭加劇 願與西方合作投資

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科27日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天表示，美國總統川普真心想要拿下格陵蘭；他還說，北極地區地緣政治競爭日益激烈，但俄國願意與西方國家等外國夥伴在當地經濟事業合作，讓各方受益。

綜合路透社與法新社報導，蒲亭（Vladimir Putin）在一場大型演說中表示，川普表態有意收購格陵蘭（Greenland）是「認真的」，美國顯然將持續促進自身在北極的利益。

蒲亭還說，俄羅斯不直接涉入格陵蘭所有權問題，但擔心「北大西洋公約組織（NATO）國家大體上逐漸將遠北地區視為可能發生衝突的開端，並在這些情況下演練用兵，包括他們的『新成員』芬蘭和瑞典」。俄國也正持續監控局勢並制定應對措施，包括強化在北極地區的軍力。

蒲亭說：「對俄羅斯和全世界來說，北極的角色和重要性顯然日益升高。但不幸的是，此區地緣政治競爭和地盤爭奪戰也在加劇。」他還說：「我們不會讓我國主權受到侵犯，我們將確實維護國家利益。」

經濟方面，俄羅斯因為西方制裁而將貿易重心從歐洲轉向亞洲，與此同時，蒲亭將強化經由北極水域的北方海路（NSR）貿易列為首要任務。去年從俄羅斯港口出發經北方海路運往中國的石油量增加1/4。

蒲亭表示，準備與俄羅斯在北極投資計畫上合作的外國夥伴，保證能獲得豐厚的回報。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他主張擴建俄羅斯北部港口，並在北極地區建立商船隊，配備新一代破冰船，包括核動力破冰船。

但他說，俄羅斯目前國內相關能力不足，還需要購買船隻並與外國造船商交流。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1140328