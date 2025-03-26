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范斯改變計畫僅訪美軍駐格陵蘭基地 丹麥外長：歡迎

2025/3/26 21:06
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（中央社哥本哈根25日綜合外電報導）美國副總統范斯夫婦擬率團訪格陵蘭招致抨擊後，華府決定訪團此行僅限於造訪位於當地的美軍基地，丹麥外長今天對此表示歡迎。

法新社報導，范斯（JD Vance）和妻子烏沙．范斯（Usha Vance）宣布計劃訪格陵蘭僅數小時後，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）與格陵蘭即將卸任的總理艾格德（Mute B. Egede）嚴詞抨擊美國代表團造訪位於北極的格陵蘭是不請自來。

不過范斯透過一段影音表示，他和烏沙．范斯僅限於走訪皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base），探視駐紮在當地的美國太空軍（US Space Force）官兵，並「考察當前（格陵蘭的）安全形勢」。

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）告訴丹麥廣播公司（DR）：「美方取消他們走訪格陵蘭社會各界的行程，我認為是非常正面的（決定），他們的參訪僅限於皮圖菲克太空基地，我們對此沒有異議。」

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路透社報導，丹麥國會議員洪格（Karsten Honge）表示，美方決定不參訪西西繆特（Sisimiut）鎮舉辦的雪橇狗大賽和格陵蘭首府努克（Nuuk），看來他們是迫不得已。

洪格告訴丹麥國營電視台TV2：「他們這麼做，顯然是因為若他們現身努克或西西繆特，可能遭遇民眾手持標語並高喊『美國佬滾回家』的示威抗爭。」（譯者：曹宇帆/核稿：陳政一）1140326

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美國副總統夫人本週將訪格陵蘭 預計參觀歷史遺址
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