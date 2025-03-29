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控中國電商竊取個資 美駐墨西哥大使館呼籲刪App[影]

2025/3/29 07:17（3/29 07:55 更新）
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（中央社記者李登文瓜地馬拉市28日專電）美國駐墨西哥大使館27日公開呼籲墨西哥的手機用戶，刪除包括Shein、Temu、AliExpress和Alibaba等提供低價商品的中國電商應用程式（App），因為這些應用程式不僅竊取用戶個資，更直接影響墨西哥本土產業。

美國駐墨西哥大使館在社群媒體X上，分享了墨西哥數位平台Yumari創始人貝多亞（Andres Diaz Bedolla） 的一段影片，並且直接點名Shein、Temu等中國電商竊取用戶個資。貝多亞在影片中建議用戶刪除中國「低成本產品」的電商應用程式，因為這些電商平台不只在美國面臨多起竊取個資的法律訴訟，更故意以低價商品摧毀當地商家，消除競爭對手。

Yumari是一家墨西哥新創公司，成立目的是提供全球買家和墨西哥，以及拉丁本洲供應商的數位連結平台。創始人貝多亞強調，每當拉丁美洲用戶在這些中國電商平台購買產品時，中國電商願意在每筆交易中損失30美元（約新台幣1000元），他們賠本銷售的唯一目的，就是要完全摧毀可能的競爭對手。

美國大使館貼文一出，立刻引起中國駐墨西哥大使館的隔空反擊。中國大使館也在X平台上發文回批美國的霸權行徑。中國大使館指責美國徵收所謂「報復性關稅」、「芬太尼關稅」和「汽車關稅」，正在摧毀墨西哥產業，並且侵害墨西哥的主權利益，「現在是時候揭穿北方的謊言，支持墨西哥本土產業」。

美國大使館的呼籲，引起墨西哥主流媒體關注和大幅報導。「財政日報」（EL FINANCIERO）和環球報 （EL UNIVERSAL）分別指出，根據墨西哥國家紡織工業商會（CANAINTEX）數據顯示，這些中國電商平台每年進口大量商品，造成2024年墨西哥國內紡織產量下降8%，損失超過32億美金的損失，更導致2萬名以上服裝產業工人失業。

此外報導也強調，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今年1月就點名，包括Shein和Temu等中國電商導致墨國多家企業關閉，原因在於部分消費者在平台上大量採購中國低價商品後，轉而墨西哥國內銷售。因此薛恩鮑姆下令，從今年1月1日開始，針對外國電商平台進口的商品，課徵新的進口關稅，以及更嚴格的監督管理措施。

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「財政日報」報導補充，墨西哥政府針對來自包括中國，和沒有簽署自由貿易協定（FTA）國家的商品，徵收19%的關稅。此外，所有進口紡織品都需課徵35%的關稅，而新的監管措施對Shein、Temu 和 AliExpress 等中國電商平台已經造成重大影響，但墨西哥業者要求墨西哥政府，應該對中國進口商品採取更嚴厲關稅措施。

以Shein來說，其電商應用程式在墨西哥已經有2735萬次的下載量，在全球僅次於美國和巴西。而墨西哥政府對中國電商平台徵收更高的稅額，不只直接影響其原先主打的低價品策略，增加營運成本；更可以為墨西哥本地電商平台擴大成長空間，有利於墨西哥經濟發展。（編輯：唐佩君）1140329

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