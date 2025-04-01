加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
傳美晶圓廠格羅方德洽談合併可能性 聯電：無合併案進行
首頁 / 國際

川普：就終結俄烏戰爭協議 相信蒲亭將履行其部分

2025/4/1 11:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國總統川普今天指出，關於終結俄烏戰爭的協議，他預期俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）「將履行他的部分」。川普此前曾對莫斯科是否將兌現承諾表示懷疑。

法新社報導，川普在白宮告訴記者，「我想要確保他履行承諾」，「我認為他將實現告訴過我的話，我也認為他將履行他在這項協議中的部分。」

川普致力促成終結打了逾3年的俄烏戰爭之際，昨天批評蒲亭和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。

他告訴美國國家廣播公司（NBC），他對蒲亭質疑澤倫斯基作為談判對象的公信力及要求烏克蘭更換領導層峰感到「非常憤怒」。

蒲亭3月稍早拒絕了獲得澤倫斯基支持、美國所提無條件在烏克蘭停火的提議，並升高莫斯科希望在烏克蘭建立新領導層峰的言論。

NBC新聞記者維爾克（Kristen Welker）昨天表示，川普打電話給她，說他對蒲亭「相當生氣」，並威脅要對與俄羅斯石油有業務往來的公司徵關稅。

川普之後將矛頭指向澤倫斯基，示警若烏克蘭在與美國簽署礦產權利協議上臨陣退縮，烏克蘭將面臨「大麻煩」。

克里姆林宮今天指出，蒲亭仍開放與川普對話。

google news透過 Google News追蹤中央社

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，兩位領袖目前未預定通話，但可以「立即安排」一次通話。

培斯科夫說：「我們正…致力實施一些與解決烏克蘭（衝突）方面有關的想法…這個過程相當耗時。」（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1140401

蒲亭
英媒：澤倫斯基對舉行大選態度轉變 美俄算盤可能落空芬蘭總統拔頭籌 邁阿密高球敘促成川普批蒲亭
川普
韓媒：因應潛在台海衝突 駐韓美軍擬改對抗北京台積電領漲類股齊揚 台股盤中大漲逾450點
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

74
更多編輯台推薦新聞：