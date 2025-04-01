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馬來西亞天然氣管線爆炸 波及49民宅63人送醫

2025/4/1 15:04（4/1 15:11 更新）
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馬來西亞雪蘭莪州布特拉高原加油站附近的天然氣管線爆炸，引發熊熊大火，遠在數公里外居民都能感受大火熱浪。（民眾提供）中央社記者黃自強吉隆坡傳真 114年4月1日
馬來西亞雪蘭莪州布特拉高原加油站附近的天然氣管線爆炸，引發熊熊大火，遠在數公里外居民都能感受大火熱浪。（民眾提供）中央社記者黃自強吉隆坡傳真 114年4月1日
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（中央社記者黃自強吉隆坡1日專電）馬來西亞雪蘭莪州布特拉高原加油站附近的天然氣管線今天爆炸，遠在數公里外居民都能感受大火熱浪，目前有82人獲救，具體受損情況仍待確認，警消封鎖道路，持續救援。

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）下午透過社群媒體平台臉書（Facebook）發文表示，祈求救災工作一切順利。他並要求州政府及相關機構提供適當的援助給災民。

馬來西亞官方新聞社馬新社（Bernama）、東方日報報導，警消人員上午8時23分左右獲報，隨即展開救援。目前已成功緊急疏散112名居民，63人送醫治療。

雪蘭莪州州務大臣阿米魯丁（Amirudin Shari）透過社群媒體平台發文，說明已開設臨時疏散中心，安頓受到天然氣管線爆炸影響的災民，消防局指示撤離周邊居民，警方封鎖附近道路。

大馬州議員說，這起火災造成周邊住宅嚴重毀損，救援工作仍持續進行。

警方說，有49間民宅受到大火波及。

大馬媒體報導，目前加油站本身安全無虞，爆炸引發的大火仍持續燃燒，雖已經關閉管線，仍需等待外洩的天然氣燃燒殆盡。

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國油天然氣公司證實，由於天然氣輸送管線外洩引發大火，已暫時關閉鄰近事故地點的3個加油站，目前正與州政府合作儘快撲滅火勢，並調查事故發生原因。

當地居民指出，天然氣管線爆炸，不少人剛開始以為只是鞭炮聲，但後來電力中斷，爆炸大火引發的熱浪連數公里外都能感受到，空氣中瀰漫著濃厚的焦臭味。也有民眾說，好像有看到蘑菇雲，爆炸產生的晃動好像地震般可怕。（編輯：唐聲揚）1140401

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