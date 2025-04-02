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美國將退出 傳世衛削減預算仍有25億美元資金缺口

2025/4/2 21:34
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（中央社日內瓦2日綜合外電報導）衛生政策觀察網站今天報導，在美國決定退出後，世界衛生組織（WHO）即使大幅削減預算，今年和2026到2027年仍面臨25億美元（約新台幣828億元）的龐大資金缺口。

由於世衛一直在為明年1月美國計畫全面退出做準備，已經將2026到2027年的2年預算，從53億美元逐步縮減到42億美元。

但根據衛生政策觀察（Health Policy Watch）網站今天報導，即使在大幅縮減預算後，世衛資金缺口仍達19億美元。

報導中說，這個數字是在昨天的員工大會上提供給員工的。另外，世衛還說，今年的預算還缺少近6億美元。

美國總統川普1月重返白宮後，除宣布退出世衛以外，還決定凍結幾乎所有美國對外援助，包括對全球衛生計畫的龐大援助。

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美國在2022到2023年預算期間向世衛提供13億美元，主要是透過對特定專用計畫的自願捐款，而不是固定的會員費。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）3月28日告知員工今年預算短缺6億美元。根據法新社看到的訊息，譚德塞警告，世衛「別無選擇」，只能開始削減預算。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1140402

譚德塞
美大砍全球衛生資金 世衛警告危及數百萬人性命M痘疫情仍猖獗 世衛組織維持最高級別警示
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