孔子學院輸出軟實力 印尼學者：未能緩解反中情緒

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（中央社記者李宗憲雅加達3日專電）印尼目前共有10所孔子學院，學者指出，中國對印尼教育領域的影響力，正隨其經濟勢力擴大而增加，但在輸出軟實力的同時，並未能扭轉印尼人對中國投資抱持懷疑態度，也未能緩解反中情緒。

澳洲6所大學近期低調關閉設立在校內的孔子學院，使外界再次關注孔子學院在各國的運作狀況。近年，中國在印尼廣設孔子學院，據孔子學院官網統計，印尼目前共有10所孔子學院。

孔子學院設立宗旨是為了向世界推廣中文、加深世界各國對中國語言文化的了解。但印尼學者指出，在印尼成立的孔子學院並無助於提升中國在印尼的形象，也無法緩解印尼長期以來的反中情緒。

印尼經濟與法律研究中心（CELIOS）主任拉瑪特（Muhammad Zulfikar Rakhmat）和加札馬達大學（UGM）研究生哈比（M. Habib Pashya）2020年在「外交家」（The Diplomat）雜誌網站上發表評論孔子學院的文章。

此文章以「孔子學院在印尼努力消除反中情緒」指出，儘管中國政府盡力、努力發動公共外交，印尼民眾仍普遍對中國持懷疑態度。

內文寫道，中國在印尼廣設孔子學院，除了教授中文，也積極推廣中華文化的各個面向，可謂「成為中國在印尼輸出軟實力的主要工具」，「然而，孔子學院卻未能提升中國的形象，也未能減少反中情緒」。

該文引用當年印尼民調機構「印尼政治指標」（Indikator Politik Indonesia）的調查指出，印尼的反中情緒仍然存在，特別是許多人仍然認為，印尼與中國保持密切關係，不會為印尼帶來太多好處。

學者指出，「作為中國輸出軟實力的工具，孔子學院似乎並未像中國政府期待那樣成功，他們主要提供的計畫著重於派學生赴中交流，以及在印尼推廣中國文化，並未有在印尼減緩反中情緒的作為」。

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另外，孔子學院僅設立在擁有知名大學的大城市，這些區域的反中情緒最低，至今，孔子學院仍無法到反中情緒最為普遍的小城市或農村地區設立。

澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）2022年公布一項調查顯示，印尼人認為中國最可能威脅印尼國安，高達49%受訪者認為，中國會在未來10年間對印尼構成威脅。（編輯：張芷瑄）1140403