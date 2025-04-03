豪華遊輪瑪麗皇后二號 241名乘客船員染諾羅病毒

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（中央社南安普敦3日綜合外電報導）哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，美國衛生官員指出，超過200名豪華遊輪的乘客在長達1個月的跨大西洋航行中感染諾羅病毒，而這趟航行直到4月6日才會結束。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）最新疫情報告指出，搭乘英國康納輪船公司（Cunard Lines）「瑪麗皇后二號」（Queen Mary 2）的2538名乘客中，有224人感染諾羅病毒，船上1232名船員中，也有17人感染。

根據康納輪船公司在網路上發布的行程資訊，「瑪麗皇后2號」3月8日從英國南安普敦（Southampton）出發，先航向美國紐約，接著沿加勒比海航行，停靠聖湯瑪斯（St. Thomas）和巴貝多（Barbados）等島嶼。

這艘遊輪依照前往加勒比海的路徑返回英國，預計於4月6日抵達南安普敦。

「瑪麗皇后二號」上感染諾羅病毒的乘客和船員多出現腹瀉和嘔吐，這是感染這種傳染力強的病毒後最常見的2種症狀。

這起疫情已於3月18日通報美國CDC船舶衛生計畫（Vessel Sanitation Program），該機構負責遠端監控遊輪疫情，並協助指導船員應對措施。

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美國CDC表示，「瑪麗皇后二號」的船員努力透過增加清潔和消毒程序、進行病例檢測，以及隔離生病的乘客和船員來遏制病毒傳播。

這是全球幾家最大輪船公司旗下遊輪爆發諾羅病毒感染的最新一起。根據美國CDC，除了「瑪麗皇后二號」，自今年初以來，還有至少9艘遊輪出現諾羅病毒疫情。（譯者：王嘉語/核稿：陳政一）1140403