美政府盯上高等學府 康乃爾和西北大學補助遭凍結

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）白宮表示，美國政府已凍結康乃爾大學逾10億美元，以及西北大學約7.9億美元的聯邦補助款，同時將調查這兩所學校涉嫌侵犯公民權利情事。

美聯社報導，白宮今晚證實已凍結聯邦補助，但未提供相關細節說明具體內容，以及兩所學校哪些補助受到影響。

川普政府開始利用政府資金作為手段，試圖影響校園政策。此前，川普政府已經切斷對哥倫比亞大學（Columbia University）和賓州大學（University of Pennsylvania）等學校的補助。

康乃爾大學（Cornell University）發表聲明指出，今天稍早已接獲國防部有關研究的逾75項停工命令，這些研究「對美國國防、網路安全和醫療健康相當重要」，但未收到任何確認10億美元補助遭凍結的資訊。

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根據西北大學（Northwestern University）校園報「西北日報」（The Daily Northwestern），校長希爾（Michael Schill）在致學校社群電郵中表示，校方尚未接獲聯邦政府通知此事。

美國教育部上個月向康乃爾大學和西北大學等60多所大學發函，警告如果他們不履行聯邦法律規定的義務，以保護校園裡的猶太學生，可能對他們採取執法行動。（譯者：徐睿承/核稿：劉淑琴）1140409